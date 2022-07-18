Москва, , 09:11 — REGNUM Денацификация должна затронуть все органы власти Украины, убежден глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Сенатор обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский объявил об отстранении генпрокурора и главы СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников ведомств.

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине и в Донбассе.

Президент Украины Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Он также уволил руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.