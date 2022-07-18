Чебоксары, , 09:09 — REGNUM По делу о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» в очередной раз увеличили процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди. Соответствующие сведения публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным корпорации, процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди (включённых в реестр требований кредиторов в составе основного долга) увеличивается с 40,19% до 42,18% (+1,99%) суммы установленных требований.

Отметим, что речь идёт о расчётах, проводимых с 7 июля 2020 года по 18 ноября 2022 года. Напомним, что в апреле 2022 года АСВ сообщила об увеличении с 35,27% до 37,77% (+2,5%) процента удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, в середине июня — до 40,19%.

Помимо этого, полностью рассчитываются с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям, включённым в реестр.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» является конкурсным управляющим АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Банк признали банкротом в феврале 2020 года, очередное заседание в суде по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 25 июля.

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