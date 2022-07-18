Чебоксары, 18 июля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. По делу о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» в очередной раз увеличили процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди. Соответствующие сведения публикует государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Деньги

По данным корпорации, процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди (включённых в реестр требований кредиторов в составе основного долга) увеличивается с 40,19% до 42,18% (+1,99%) суммы установленных требований.

Отметим, что речь идёт о расчётах, проводимых с 7 июля 2020 года по 18 ноября 2022 года. Напомним, что в апреле 2022 года АСВ сообщила об увеличении с 35,27% до 37,77% (+2,5%) процента удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, в середине июня — до 40,19%.

Помимо этого, полностью рассчитываются с кредитором первой очереди по вновь установленным требованиям, включённым в реестр.

Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» является конкурсным управляющим АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк». Банк признали банкротом в феврале 2020 года, очередное заседание в суде по рассмотрению отчёта АСВ назначено на 25 июля.