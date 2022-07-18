Москва, , 09:22 — REGNUM России необходимо обеспечивать технологическую независимость и не ждать снятия введенных против страны санкций, отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Максим Топилин Government.ru

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции, введённые Евросоюзом против России из-за спецоперации на Украине, не будут отменены в случае установления мира на условиях Москвы.

«Все встаёт на свои места. Шольц подтвердил, что только заранее запланированный сценарий устроил бы страны НАТО. В любом другом случае — санкции. Наша задача — обеспечивать технологическую независимость и точно не надеяться на отмену санкций», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце февраля 2022 года западные страны ввели ряд серьёзных санкций против России. Поводом для подобного явления стало проведение Россией спецоперации на Украине.

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