Архангельск, 18 июля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. К выяснению причин массовой гибели рыбы в реке Пежме Вельского района Архангельской области подключилась прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

«В ходе проверки с привлечением контролирующих органов будет дана оценка причинам произошедшего, прокуратурой Вельского района осуществлен выезд на место происшествия. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля жители деревни Павловская Вельского района около берега обнаружили в водах Пежмы мертвую рыбу. Видеоролик об этом, опубликованный в соцсети, привлек внимание местных чиновников и контролирующих органов. Образцы рыбы отправили на экспертизу. По предварительным данным, рыба могла погибнуть из-за обвалившегося берега.