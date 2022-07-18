Красноярск, , 09:07 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту убийства 66-летней женщины и 50-летнего мужчины завершено в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM 18 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии, 43-летнему жителю Красноярска предъявлено обвинение по п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц с целью сокрыть другое преступление»).

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По данным следствия, в мае 2022 года мужчина, разыскивая свою бывшую сожительницу, пришёл в квартиру на улице Словцова в Красноярске. В этой квартире жили мать женщины и её отчим.

В период с 6 по 9 мая нетрезвый злоумышленник в ходе конфликта, возникшего из-за употребления алкоголя, решил убить 66-летнюю женщину и 50-летнего мужчину. Таким образом он хотел скрыть убийство женщины.

Обвиняемый взял на кухне нож и пришёл в спальню. Там он нанёс десять ударов женщине (в лицо, шею, руку, бедро) и один — мужчине (в грудную клетку слева). От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Обвиняемый признал вину в полном объёме. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ачинске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 44-летнего мужчины.

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