Москва, 18 июля 2022, 09:06 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток», выполняющую задачи спецоперации на Украине, сообщили 18 июля в Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу в ходе инспекции группировок войск «Юг» и «Центр» Вооружённых сил РФ поручил нарастить их действия для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и других регионов.
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