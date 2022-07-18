Сальский район, Ростовская область, , 09:05 — REGNUM В Ростовской области на участке автодороги Сальск — Городовиковск погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Дорожная авария случилась около 15:50 мск 17 июля на 15-м километре автодороги. Житель Сальска, управляя Audi 80, предположительно, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ 53 212. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель иномарки. Пострадавший пассажир был доставлен в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными.

По факту гибели в ДТП двух человек проводится проверка.