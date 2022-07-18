Кобяйский район, , 09:04 — REGNUM Сотрудница «Почты России» из Кобяйского района Якутии приговорена к штрафу за то, что использовала для своих целей пенсию умершего человека. Женщина присвоила 25 тыс. рублей и теперь заплатит 50 тыс. рублей штрафа, сообщили корреспонденту ИА REGNUMM 18 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Сотрудник Почты России за работой Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Подсудимая, работая в отделении почтовой связи, находясь на своем рабочем месте, достоверно зная, что получатель пенсии умер, присвоила денежные средства в сумме около 25 000 рублей, поступившие в почтовое отделение из Пенсионного фонда для выплаты пенсии данному гражданину, введя в программу сведения о выплате средств», — отметили в надзорном ведомстве.

Женщине вынесли приговор по статье 160 УК РФ («присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Почтальон раскаялась и признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, СУ СК РФ по Алтайскому краю 5 июля известило о вынесении приговора по уголовному делу в отношении теперь уже бывшей сотрудницы АО «Почта России», которая систематически брала денежные средства, предназначенные для выплаты пенсии и социальных пособий клиентам почтамта.