Донецк, 18 июля 2022, 09:03 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки пострадали три человека. Об этом 18 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«За минувшие сутки, с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) на территории Донецкой народной республики три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские хакеры из группы RaHDit наладили канал передачи данных по действиям ВСУ российским военным.