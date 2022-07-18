Донецк, 18 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки пострадали три человека. Об этом 18 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

«За минувшие сутки, с 08:00 17 июля до 08:00 18 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские хакеры из группы RaHDit наладили канал передачи данных по действиям ВСУ российским военным.