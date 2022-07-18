Джидинский район, Бурятия, 18 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушении на убийство двух человек. В совершении преступления подозревают 64-летнего мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Бурятии Ружьё злоумышленника. Бурятия

По данным следствия, поздно вечером в селе Джида подозреваемый с охотничьим обрезом пришёл к 61-летнему односельчанину, после чего выстрелил ему в живот. Последний успел позвонить сыну, который жил на соседней улице.

«Мужчина поспешил на помощь отцу. Однако злоумышленник также встретил его прицельным выстрелом из оружия. Заряд попал потерпевшему в шею. После этого подозреваемый скрылся с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Потерпевших доставили в больницу, однако пенсионера спасти не удалось. Тем временем, правоохранители задержали ранее неоднократно судимого стрелка и изъяли у него оружие. В ближайшее время будет решён вопрос о заключении его под стражу.