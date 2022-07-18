Лондон, , 09:01 — REGNUM Почти на полтриллиона долларов подешевели некогда чрезвычайно успешные компании в секторе финансовых технологий, которые успели воспользоваться бумом в начале пандемии, сообщает 18 июля Financial Times.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным CB Insights, с начала 2020 года в США инвесторы наперебой вкладывали деньги в компании, которые, по их мнению, могли выиграть от ускоренного пандемией перехода к цифровизации.

Однако опасения по поводу растущих процентных ставок, отсутствия прибыли и непроверенных бизнес-моделей в условиях движения экономики к потенциальной рецессии нанесли тяжелый удар по стоимости этих компаний.

Согласно анализу Financial Times, акции недавно вышедших на биржу финтех-компаний упали в среднем более чем на 50 процентов с начала 2022 года. Их совокупная рыночная капитализация упала на $156 млрд. Если же оценивать падение акций от ее исторического максимума, то потеряно около 460 млрд долларов.

Обновленные данные за второй квартал от онлайн-кредитора Upstart показали, с какими типичными проблемами сталкиваются многие финтех-компании. По мнению Upstart, использующего искусственный интеллект для принятия решений по потребительским кредитам, в замедлении роста доходов и увеличении убытков виновата «неспокойная экономика».

Ситуация кажется еще более мрачной по сравнению с исключительно высокими результатами за тот же квартал 2021 года, когда годовые доходы сектора выросли более чем на 1000%.

Давление приближающейся рецессии ударило и по таким старым и надежным компаниям, как PayPal и Block, которые в этом году потеряли почти $300 млрд рыночной стоимости.

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