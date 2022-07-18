Президент Индонезии посетит Южную Корею с официальный визитом
Сеул, 18 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо посетит Южную Корею с официальным визитом в конце июля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
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Джоко Видодо
По их словам, в настоящее время стороны согласовывают детали визита.
Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят экономическую безопасность, сотрудничество в оборонной промышленности и другие вопросы.
Предыдущий визит президента Индонезии в Южную Корею состоялся в 2019 году, когда в Сеуле проходил специальный саммит Южная Корея — АСЕАН.
В настоящее время Джоко Видодо является председателем «Большой двадцатки» (G20).