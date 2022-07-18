Москва, 18 июля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Москве 18 июля ожидается облачная погода, кратковременные дожди и до +21 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Publicdomainpictures.net Солнечная погода

«Сегодня мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду, кратковременные дожди. Плюс 19-21 градусов в мегаполисе, от плюс 17 до плюс 22 градусов по Московской области», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля более 10 авиарейсов было отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы.

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