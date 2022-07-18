Москва, 18 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Двое выходцев из Ингушетии оказались участниками конфликта со стрельбой, в результате которого был ранен мужчина. Инцидент произошел в парке на улице Крылатская в Москве 16 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

kerttu Пистолет

«Между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в ходе которой один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины, после чего скрылся. Пострадавший, 35-летний мужчина, нарядом скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Между тем, ряд СМИ и пабликов в соцсети уточнил, что инцидент произошел при входе в парк аттракционов «Сказка».