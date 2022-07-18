Берлин, , 08:57 — REGNUM К роспуску Североатлантического альянса (НАТО) необходимо готовиться Европейскому союзу, а также к замене НАТО нацеленной на разоружение и сотрудничество системой коллективной безопасности. Об этом 18 июля заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

Бундестаг

«На текущий момент это может показаться жителям Германии утопичным, однако нашей долгосрочной задачей должен стать роспуск НАТО и его замена системой коллективной безопасности, которая будет всецело нацелена на разоружение и сотрудничество», — сказала она.

При этом немецкий парламентарий уточнила, что интересы США, которые готовы воевать «до последнего украинца» для поражения Москвы, противоречат интересам ЕС и сообщество не должно «подстраиваться под интересы и стратегию Соединенных Штатов».

Также Дагделен отметила, что кризис на Украине показал, что без учёта интересов в России мир в Европе обеспечить нельзя.

Кроме того, она указала, что сегодня, в момент, когда идёт формирование противоборствующих блоков в мире, международному сообществу нужно забыть о методах и мышлении холодной войны.

«Необходимо отказаться от конфронтации — это первое, что мы должны сделать», — заключила германский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Bild написала, что Россия не станет полностью возобновлять поставки газа Германии по трубопроводу «Северный поток» после завершения ремонта.