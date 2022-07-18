18 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что санкции, введённые Европейским союзом против России из-за спецоперации на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях» Российской Федерации.

Анна Царькова, , 09:28 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции, введённые Европейским союзом против России из-за спецоперации на Украине, не будут отменены в случае установления мира на «условиях» Российской Федерации, сообщает 18 июля РИА Новости.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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Заявление канцлера ФРГ обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что от санкций будет страдать Европа, а Россия будет укрепляться от введенных Западом ограничений. Иные также отметили, что никто не сомневался в том, что Запад не снимет санкции.

«Получается, что санкции вводили не из-за Украины, а за существование России! У меня только один вывод — разорвать все дипломатические отношения с Германией и перекрыть им все поставки газа», — призвал UPD.

«Да пошли они! Мы и с санкциями неплохо справляемся», — с сарказмом добавила Кристина.

«Цель не Украина, а развал России и отбор её ресурсов», — подчеркнул Денис.

«Санкции не отменят никогда, всегда будут какие-то условия. Только отменят исключительно те, которые будут невыгодны для Запада», — добавил «К».

«Они там на Западе мнения выражают, а у самих экономика летит в пропасть, и не понимают пока, что и они под вопросом. Евросоюз другими словами — колония Америки, ещё и мнения выражают! Что им скажут англосаксы, то и делают», — отметила Елена.

Олаф Шольц и Джо Байден Ццитата из видео «BIDEN zu SCHOLZ „Du hast einen hervorragenden Job gemacht, wir danken dir dafür“»

«Россия от Запада под санкциями испокон веков. У них с нами война то на удушение, то на уничтожение не приостанавливалась никогда. Не надо быть наивными и ждать каких-то отмен. Так вдруг может показаться, но если присмотреться внимательно, то, послабляя в одном месте, они десятикратно затягивают в другом. Удивляют люди, которые жаждут им понравиться… Кто поездил и пожил там, знают сквозь иллюзии правду — мы (и, кстати, украинцы — тоже) для них навсегда третий сорт. Им просто нужны наша земля, вода, воздух. без нас», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Санкции — это хорошо, мы будем развиваться с другими странами, и это не даст нам расслабиться. А Запад все больше будет от нас отдаляться. Их выбор», — написал один из комментирующих.

«Шольцу до нового года бы удержаться», — пишет «Лёхелихо».

«А кто снимать будет санкции? Им не до нас будет. У них зима близко, холода, ну и прочие неприятности. Думаю, Шольца Путин все-таки уволит», — не без сарказма предположил один из участников обсуждения.

«Это он кого хотел напугать?» — иронизирует Maria N.

«Никто на это и не рассчитывает. Проблема для «шольцев» только в том, что начиная с 2014 года их санкции были только во благо. Россия становилась всё более и более самодостаточной», — отметил Игорь П.

«Следующий на вылет с поста уже надел парашют», — смеется один из участников обсуждения.

«Избавьтесь от привычки принимать Европу за доминанту. Ну территория маленькая, людей уйма, ресурсов — кот наплакал. Без колоний — дно. Вот истинное лицо Европы — лицо колонизатора, крестоносца, подстрекателя в переворотах, гражданских войнах и т.д.», — отреагировал Key.

«А ещё, Колбаса, скажи своим немцам, что и повышение цен не отменится — и цены на бензин. Зато отменится тепло, душ и рабочие места. Порадуй своих соотечественников, Колбаска!» — с сарказмом подытожила Ирина.