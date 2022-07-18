Архангельск, 18 июля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Архангельске сотрудницу одной из больниц подозревают в подделке сертификатов о ковид-вакцинации, сообщает региональный Следком.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

По версии следствия, в 2021 году 34-летняя женщина, в чьи обязанности входило вносить в федеральный регистр сведения о вакцинации и ревакцинации пациентов против новой коронавирусной инфекции, за денежное вознаграждение от трех до пяти тысяч рублей осуществила изготовление медицинских сертификатов о вакцинации, внеся в федеральный реестр ложные сведения без фактического введения вакцины заинтересованным лицам.

«В ходе допроса обвиняемая свою вину признала, раскаялась в содеянном и пояснила следователю, что, имея доступ к программному обеспечению, в обход официальных процедур, внесла сведения о прохождении вакцинации без фактического введения вакцины четверым знакомым, себе и сожителю», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, поддельные сертификаты о вакцинации осуждают более 40% жителей РФ.