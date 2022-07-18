Уссурийск, Приморский край, , 08:56 — REGNUM Улицы Уссурийска стали похожи на реки, под водой оказался крупный рынок стройматериалов из Китая. В центре села Михайловка в Уссурийском районе произошёл перелив воды через федеральную трассу, сообщило ГТРК «Владивосток».

Паводок Дмитрий Зуйков

Читайте также: В Приморье реки вышли из берегов

Из-за перелива на дороге образовалась пробка. В районном центре Уссурийске ехать по воде вынуждены автомобили и маршрутки, ранее в городе объявляли штормовое предупреждение.

На рынке с товарами из Азии с трудом проезжают даже грузовики, в некоторых частях уже образовалось течение. Затоплены павильоны, местами уровень воды достигает 30-40 см.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня прошедшие в Приморье ливни повлияли на формирование дождевого паводка. На реках южной половины края наблюдались подъёмы уровней воды до 1,5 м, на отдельных участках рек юго-восточных районов были отмечены выходы воды из берегов с подтоплением пойм.