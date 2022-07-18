Москва, 18 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В российских магазинах пройдут проверки товаров для выявления производителей, злоупотребляющих маркетинговыми действиями и вводящих покупателей в заблуждение относительно экологичности продукции. Об этом заявила заместитель руководителя РоскачестваЕлена Саратцева, сообщает 18 июля ТАСС.

Продукты питания

Саратцева пояснила, что ряд компаний используют термин «органический», но при этом качество продукции не соответствует действительности. Большинство сетевых ретейлеров позиционируют свою продукцию как «фермерскую» или «натуральную», не обеспечивая органические стандарты продукции.

«Растёт количество псевдоорганики — такой продукции, чьё производство не прошло сертификацию в рамках российского законодательства, не место на полках. Роскачество в 2022 году проведёт спецпроект, который наглядно покажет масштаб и серьёзность проблемы гринвошинга», — уточнила она.

Как сообщалоИА REGNUM, Роскачество проведёт массовые проверки продуктов в онлайн-торговле в 2022 году,

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