Грозный, , 08:51 — REGNUM В Чечне до конца 2022 года планируется открыть шесть объектов здравоохранения. Это будут сельские больницы со стационарами, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Больница УФССП по ЯО

«Всего в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на территории республики в 2022 году планируется построить шесть учреждений медицины: два новых объекта и четыре взамен существующих», — говорится в сообщении.

Среди новых объектов здравоохранения участковая больница на 15 коек дневного стационара в селении Алхан-Кала Грозненского района. Капитальный ремонт будет проведен в больнице в селе Побединское, где проживают 12,5 тыс. человек, расположенном в том же в районе.

Напомним, в Чечне в 2022 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» было закуплено 152 единицы оборудования и 15 автомобилей из 94 запланированных.