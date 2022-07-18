Верхнетекетский район, Томская область, , 08:51 — REGNUM Семь лесных пожаров ликвидированы за минувшие выходные в Томской области. Леса горели на территории двух районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента лесного хозяйства.

Лесной пожар Https://78.mchs.gov.ru

Общая площадь, пройденная огнём, составила более 51,6 га. В борьбе с возгораниями были задействовано 56 человек. По данным на утро 18 июля, в томских лесах действующих пожаров нет.

«Несмотря на это, профилактическая работа в области пожарной безопасности продолжается во всех лесничествах. За прошедшие выходные проведено 22 рейда наземного патрулирования и шесть — авиационного», — добавили в ведомстве.