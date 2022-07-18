Верхнетекетский район, Томская область, 18 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Семь лесных пожаров ликвидированы за минувшие выходные в Томской области. Леса горели на территории двух районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента лесного хозяйства.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

Общая площадь, пройденная огнём, составила более 51,6 га. В борьбе с возгораниями были задействованы 56 человек. По данным на утро 18 июля, в томских лесах действующих пожаров нет.

«Несмотря на это, профилактическая работа в области пожарной безопасности продолжается во всех лесничествах. За прошедшие выходные проведено 22 рейда наземного патрулирования и шесть — авиационного», — добавили в ведомстве.