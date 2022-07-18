Москва, , 08:49 — REGNUM Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас объявил о том, что нет решения о проведении внеочередного заседания верхней палаты парламента.

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«Решение о проведении внеочередного заседания Совета Федерации на данный момент не принято, конституционной необходимости в этом нет», — отметил Клишас в телеграм-канале.

При этом сенатор напомнил, что вопрос о проведении заседания находится полностью в компетенции Совета Палаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июля 2022 года состоялось внеочередное заседание Госдумы, на котором были приняты кадровые решения, а также законы, направленные на поддержку граждан на фоне специальной военной операции.

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