Сеул, 18 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи еще на шесть месяцев продлил запрет для туристов на посещение семи стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, в ходе 46-го заседания Комитета по паспортной политике было принято решение продлить на полгода запрет на посещение таких стран, как Ирак, Сирия, Йемен, Сомали, Афганистан и Украина.

Известно, что под запрет также попали некоторые районы Филиппин (Сулу, Бассилан, Тави-Тави и полуостров Замбоанга), России (Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области) и Белоруссии (Брестская и Гомельская области)

В министерстве отметили, что запрет на посещение был продлён в связи с волнениями в данных странах и регионах, плохими условиями безопасности и высокими рисками терроризма. Запрет будет действовать по 31 января 2023 года.