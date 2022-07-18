В Южной Корее продлили запрет на посещение ряда стран
Сеул, 18 июля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи еще на шесть месяцев продлил запрет для туристов на посещение семи стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
По их словам, в ходе 46-го заседания Комитета по паспортной политике было принято решение продлить на полгода запрет на посещение таких стран, как Ирак, Сирия, Йемен, Сомали, Афганистан и Украина.
Известно, что под запрет также попали некоторые районы Филиппин (Сулу, Бассилан, Тави-Тави и полуостров Замбоанга), России (Ростовская, Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области) и Белоруссии (Брестская и Гомельская области)
В министерстве отметили, что запрет на посещение был продлён в связи с волнениями в данных странах и регионах, плохими условиями безопасности и высокими рисками терроризма. Запрет будет действовать по 31 января 2023 года.