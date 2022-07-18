Нью-Дели, 18 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Церемонию голосования на выборах 15-го президента Индии начала коллегия выборщиков, в состав которой входит 4809 человек. Открытие церемонии голосования 18 июля транслировали индийские телеканалы.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Голосование на выборах индийского президента началось в 10:00 (07:30 мск) и закончится в 17:00 (14:30 мск). В выборах участвуют депутаты верхней и нижней палат индийского парламента, члены законодательных собраний (региональных парламентов) 28 штатов и двух союзных территорий.

При этом подсчёт голосов будет произведён 21 июля, когда бюллетени из всех регионов будут доставлены в парламентский комплекс в Нью-Дели, в котором определят их окончательные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что первый самостоятельно построенный Индией авианосец Vikrant завершил ходовые испытания.