Новосибирск, 18 июля 2022, 08:45 — REGNUM В Карасукском районе Новосибирской области 18 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным управления, местами ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.
Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС по Алтайскому краю 18 июля проинформировало об ухудшении пожароопасной обстановки.
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