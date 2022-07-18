Новосибирск, , 08:45 — REGNUM В Карасукском районе Новосибирской области 18 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лесной пожар yarregion.ru

По данным управления, местами ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС по Алтайскому краю 18 июля проинформировало об ухудшении пожароопасной обстановки.

Читайте также: В Алтайском крае объявлена высокая пожароопасность