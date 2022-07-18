Саратов, 18 июля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Саратове ведется проверка после смерти 50-летнего мужчины при обрушении стены заброшенного помещения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Обрушение

По предварительным данным, ночью 18 июля при разборе металлических конструкции фасада заброшенного нежилого помещения, расположенного рядом с домом №12 на Привокзальной площади, на мужчину обрушилась стена. Пострадавший погиб на месте.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 16 июля в Саратове обрушилась стена многоквартирного аварийного жилого дома.

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