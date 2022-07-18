Берлин, 18 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Германии дефицит газа может привести предстоящей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны. Как пишет Bild, соответствующую тему члены правительства обсуждали на срочном совещании по приглашению министра по особым поручениям Вольфганга Шмидт.

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Так, чтобы избежать возникновения чрезвычайной ситуации, Германии необходимо увеличить объем импорта газа из России до 40%, однако шансы на согласие Москвы на этот шаг остаются низкими.

Также на заседании было подчеркнуто, что цены на газ в ФРГ вырастут втрое, а государство не сможет полностью покрыть рост расходов граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что те запасы газа, которые имеются у Германии в данный момент, являются недостаточными, чтобы пережить зиму без поставок российского голубого топлива.

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