Ульяновск, , 08:38 — REGNUM В Ульяновской области продолжают работу по адресной социальной поддержке населения в рамках национального проекта «Демография». Значительную помощь жители получают в виде социального контракта: по предварительным данным, в 2022 году будет оформлено около 4,5 тыс. таких контрактов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновск Иван Шилов © ИА REGNUM

Благодаря нацпроекту «Демография» жители могут заключить договор на развитие личного подсобного хозяйства, открытие своего дела, поиск работы и ряд других направлений.

По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анны Тверсковой, в этом году планируется заключить порядка 4,5 тыс. социальных контрактов. На данные цели из федерального и областного бюджетов выделено более 440 млн рублей.

В настоящее время оформлено 2534 контракта, при этом большая часть — на поиск работы и открытие своего дела. Пока в лидеры вышли Майнский и Тереньгульский районы, а также Новоульяновск.

Напомним, что с 1 июля 2022 года по решению президента России Владимира Путина выплаты по социальному контракту возросли, в результате максимальный размер финансовой помощи для предпринимателей достиг 350 тыс. рублей, а для развития подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей.

Власти напоминают, что оформление соцконтракта не может повлиять на уже ранее оформленные меры социальной поддержки. Заключить соцконтракт можно, обратившись в отделение соцзащиты своего района. Дополнительную информацию можно получить по единому социальному телефону 88 003 504 646.

Как сообщало ИА REGNUM, социальный контракт — помощь государства семьям и гражданам в сложной жизненной ситуации. Он представляет собой не только выплаты, а своего рода план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов.