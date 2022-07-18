Москва, , 08:37 — REGNUM Больше всего от введения санкций против России страдает Европа. Об этом в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада» в газете «Известия» написал глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву, освобождая свой рынок для последующих закупок продукции ВПК США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — отметил Лавров.

По его мнению, такие тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» Евросоюза не более чем спектаклем.

«Внешняя политика коллективного Запада — это «театр одного актера». Причем она последовательно ведет к поиску всё новых театров военных действий», — считает глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний президент Украины Владимир Зеленский убедительно играл демократа, пока на самом деле не пришел к власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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