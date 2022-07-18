Москва, 18 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Больше всего от введения санкций против России страдает Европа. Об этом в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада» в газете «Известия» написал глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву, освобождая свой рынок для последующих закупок продукции ВПК США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа», — отметил Лавров.

По его мнению, такие тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о «стратегической автономии» Евросоюза не более чем спектаклем.

«Внешняя политика коллективного Запада — это «театр одного актера». Причем она последовательно ведет к поиску всё новых театров военных действий», — считает глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний президент Украины Владимир Зеленский убедительно играл демократа, пока на самом деле не пришел к власти, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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