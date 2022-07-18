Астана, 18 июля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. На Бухтарминском водохранилище, которое находится в восточной части Казахстана, затонул пассажирский катер. Об этом 18 июля сообщает пресс-служба департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

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«17 июля около 19:00 (16:00 мск — ред.) в Уланском районе на Бухтарминском водохранилище, в трех километрах от базы отдыха «Аюда», в результате сильного ветра, достигавшего 20 м/с, попал в шторм и стал тонуть рейсовый пассажирский местный катер, следовавший с базы отдыха «Садко» на базу «Аюда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что на борту малого судна было 24 человека, включая трёх членов экипажа, и добавляется, что четверо отдыхающих мужчин на берегу увидели, что катер тонет.

Кроме того, указывается, что они на своих гидроскутере и катере прибыли к терпящему бедствие малому судну и вначале помогли выбраться из воды находящимся на плоту детям, в два рейса доставив всех находившихся на затонувшем катере на берег. При этом добавляется, что никто в результате происшествия не пострадал.

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