Мухоршибирский район, Бурятия, , 08:34 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства инцидента с падением из трактора и гибелью пассажира. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Трактор Peoples Temple Jonestown Gallery

По предварительным данным, 17 июля в 11 часов дня из трактора ХТ-244, двигавшегося по просёлочной дороге, выпал пассажир 1982 года рождения. После чего 47-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, наехал на потерпевшего.

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.