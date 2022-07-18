Брюссель, 18 июля 2022, 08:33 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля отправится в Баку, чтобы договориться о поставках природного газа из Азербайджана, в то время как Европейский союз стремится уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, сообщает агентство Reuters.
Согласно проекту документа, который получило ранее агентство Reuters, Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном, чтобы увеличить импорт природного газа и поддержать соответствующее расширение трубопровода.
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