Брюссель, 18 июля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля отправится в Баку, чтобы договориться о поставках природного газа из Азербайджана, в то время как Европейский союз стремится уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей, сообщает агентство Reuters.

European Union 2020 – Source EP Урсула фон дер Ляйен

«На фоне продолжающегося применения Россией поставок энергоносителей в качестве оружия диверсификация нашего энергетического импорта является приоритетом для ЕС, — такое заявление Еврокомиссии появилось в соцсети. — Председатель фон дер Ляйен и (комиссар по энергетике) Кадри Симсон завтра прибудут в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества».

Согласно проекту документа, который получило ранее агентство Reuters, Еврокомиссия предложила странам ЕС заключить сделку с Азербайджаном, чтобы увеличить импорт природного газа и поддержать соответствующее расширение трубопровода.