Кабул, , 08:30 — REGNUM Источники «8 Собх» в афганской провинции Тахар сообщили, что в результате взрыва бомбы шесть человек погибли и один из высокопоставленных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получил ранения.

Взрыв прогремел вечером 17 июля в селе Чайлауезда Бахарак. При взрыве было убито четверо талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также жена и сын Малан Яра, одного из лидеров группировки, связанной с маулави Нуруддином, бывшим губернатором талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре.

Бомба была заложена в водосборный колодец перед домом командира. Утверждается, что целью взрыва был он сам, получивший при взрыве тяжелые ранения.

Источники говорят, что причиной этого инцидента стали разногласия между узбекскими и пуштунскими командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар.