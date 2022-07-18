Кабул, , 08:28 — REGNUM Ряд источников в афганской провинции Баглан сообщают об интенсивных боях в Андарабе.

Бои возобновились 16 июля, в основном в долине Касан. По данным источников «8 Собх», в результате боев было убито 17 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по меньшей мере 10 ранено.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не предоставили комментариев.

Хотя точное число потерь сил Фронта сопротивления неизвестно, но источники сообщают, что три бойца Фронта получили ранения.

После небольшого перерыва талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили атаки на Хост-ва-Ференги Андарабв Баглане.