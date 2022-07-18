Донецк, 18 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли населённый пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Отмечается, что обстрел Михайловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 10 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в КНДР Александр Мацегора рассказал, что у республик Донбасса и Северной Кореи (КНДР) имеются обширные перспективы для сотрудничества.