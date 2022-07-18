Москва, 18 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский убедительно играл демократа, пока на самом деле не пришел к власти. Об этом в своей статье «Об инсценировках как методе политики Запада» в газете «Известия» написал глава МИД РоссииСергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Стоит вспомнить, как убедительно Зеленский сыграл демократа в «Слуге народа», борца с коррупцией, против дискриминации русских и сравните с тем, как он на посту президента Украины мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру», — отметил Лавров.

По мнению министра иностранных дел РФ, антироссийский сценарий, по которому играет Зеленский, пишут в Европе, а продюсируют в США. При этом Лавров считает, что Зеленскому нужно пересмотреть сериал «Слуга народа» и вспомнить «себя того».

Как сообщало ИА REGNUM, на что сейчас надеется и что вообще думает президент Украины Зеленский не имеет никакого значения, заявил ранее на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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