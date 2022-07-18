* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:25 — REGNUM Фронт национального сопротивления заявил, что в провинции Кундуз талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за их внутренних разногласий были ликвидированы иностранцы из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сеебгатулла, Ахмади, представитель Фронта сопротивления, заявил, что это была «инсценировка» и что люди, убитые ими в Кундузе, не были членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а имели отношение к самому «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он сказал, что «они убили нескольких иностранцев — членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых были разногласия с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе в вопросах доходов от наркотрафика через Ширхан-Бандар (порт на Амударье на границе с Таджикистаном), и объявили их членами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Это заявление последовало после недавнего заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они ликвидировали и арестовали «виновников» недавних ракетных обстрелов Узбекистана и Таджикистана.

Ранее Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил, что спецназ группировки уничтожил центр ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в местности Канджага уезда Имам Сахиб провинции Кундуз, в результате чего трое боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще пятеро получили ранения.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также опубликовали видео двух задержанных со сованными руками и завязанными глазами, которые «признаются», что участвовали в ракетных обстрелах Таджикистана и Узбекистана.

Один из них утверждает, что ракетный обстрел «был скоординирован ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом национального сопротивления».

Представитель Фронта сопротивления говорит, что подобными «постановками» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят ввести в заблуждение народ Афганистана и страны региона.

По его словам, «всем известно, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляет убежище крупнейшим террористическим группировкам и представляет опасность для всего мира».