Пхеньян, 18 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 310 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 18 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля 4,77 млн человек. Из них выздоровели 99,98% пациентов, ещё 710 находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала. Однако по состоянию на 5 июля в КНДР скончались 74 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 26 299 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 788 056.

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