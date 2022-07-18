Вашингтон, 18 июля 2022, 08:24 — REGNUM Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудит с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле предельные цены на российскую нефть. Об этом заявили в Минфине США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина США Йеллен рассказала о переговорах с Китаем по установлению предельной цены на российскую нефть. По словам американского министра, стороны договорились продолжить работу в этом направлении.
Читайте развитие сюжета: Глава минфина США признала инфляцию в стране «неприемлемо высокой»