Вашингтон, 18 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудит с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле предельные цены на российскую нефть. Об этом заявили в минфине США.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

«Во время двусторонних встреч министр продолжит обсуждение с Республикой Корея вопроса о том, как установление предельных цен на российскую нефть поможет ограничить доходы российских ВС», — говорится в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Йеллен рассказала о переговорах с Китаем по установлению предельной цены на российскую нефть. По словам американского министра, стороны договорились продолжить работу в этом направлении.

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