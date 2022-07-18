Джидинский район, Бурятия, 18 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Джидинском районе Бурятии по горячим следам задержан особо опасный преступник по обвинению в покушении на убийство двух человек. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

МВД Бурятии Задержание рецидивиста, подстрелившего двух человек в Бурятии

Инцидент произошёл 17 июля. По предварительным данным, вечером 17 июля ранее неоднократно судимый житель села Джида 1957 года рождения в ходе ссоры подстрелил двоих мужчин, 1961 и 1982 годов рождения. Старший потерпевший впоследствии скончался в больнице.

Подозреваемый тем временем скрылся с оружием. Как отмечается, он представлял опасность для окружающих. Мужчину удалось задержать после того, как участковый уполномоченный полиции получил оперативно значимую информацию.

«В дальнейшем, при её проверке с участием спецназа, в результате грамотно проведённых оперативно-разыскных мероприятий с применением служебно-разыскных собак подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам», — добавили в МВД.

Отличившихся при поимке и задержании злоумышленника полицейских представят к поощрению.