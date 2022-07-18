Пхеньян, 18 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. У республик Донбасса и Северной Кореи (КНДР) имеются обширные перспективы сотрудничества. Об этом 18 июля рассказал посол России в КНДР Александр Мацегора в интервью изданию «Известия».

Пхеньян. Северная Корея

«Во-первых, высококвалифицированные, трудолюбивые и готовые работать в самых сложных условиях корейские строители станут очень серьезным подспорьем в деле решения задач восстановления разрушенных отступающими укронацистами социальных, инфраструктурных и промышленных объектов», — сказал он.

Также Мацегора уточнил, что часть эксплуатируемого оборудования, которое используется на ряде построенных в КНДР при участии СССР предприятий, было выпущено Славянским и Краматорским заводами тяжелого машиностроения, а также другими предприятиями отрасли, которые находятся в Донбассе.

«Корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы», — пояснил посол РФ.

Помимо того, он добавил, что у республик Донбасса и КНДР есть очень широкая номенклатура товаров для обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля стало известно, что Северная Корея признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.