* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:22 — REGNUM Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сообщил, что в районе «Канджага» города Имам-Сахиб провинции Кундуз уничтожен важный центр террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Tasnim.

Он добавил, что в результате операции спецназа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) трое боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, еще пятеро арестованы.

По словам Муджахида, эти террористы несут ответственность за недавние ракетные обстрелы приграничных районов Узбекистана и Таджикистана с территории Афганистана.

Разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также сообщает об аресте Асами Абдуллы, одного из руководителей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за вербовку боевиков через социальные сети.

Согласно заявлению, опубликованному Управлением разведки, этот человек, помимо своей деятельности в СМИ, готовил поддельные свидетельства о рождении для лиц, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Две недели назад МИД Узбекистана в своем заявлении сообщил, что в южном регионе страны, приграничном с Афганистаном, упало 5 ракет.

Согласно этому заявлению, ракеты не разорвались, поэтому жертв и повреждений нет.