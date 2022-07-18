Южно-Сахалинск, 18 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Супруг работницы больницы в Смирныховском районе Сахалинской области незаконно получал выплаты за работу с больными коронавирусом пациентами. Его фиктивное трудоустройство оформила жена, работавшая бухгалтером медучреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе прокуратуры области.

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«Имея в силу занимаемой должности прямой доступ к документам бухгалтерского учета, на системной основе направляла в ГУ — Сахалинское отделение фонда социального страхования Российской Федерации недостоверные сведения о работе своего супруга с гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — отметили в надзорном ведомстве.

Чтобы сведения выглядели достоверными, сотрудница медучреждения правила табели учёта рабочего времени врачей и корректировала продолжительность его рабочих смен. По итогам деятельности бухгалтера её муж необоснованно получал специальные социальные выплаты. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля правительство Российской Федерации скорректировало выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19.

Согласно постановлению, врачи, работающие с больными COVID-19, будут получать дополнительные 25% к окладу, а предыдущие «ковидные» выплаты приостанавливаются до конца года.