Малгобекский район, Ингушетия, , 08:17 — REGNUM В Ингушетии устанавливают причины гибели пятилетней девочки. Ребенок, оставшийся без внимания взрослых, утонул в водохранилище «Сагопшинское». Проверку по данному факту организовала республиканская прокуратура, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Происшествие произошло 16 июля 2022 года в селении Сагопши Малгобекского района.

Водоем ingushetia. sledcom.ru

«Оставшись без присмотра взрослых, девочка самостоятельно прошла к водохранилищу «Сагопшинское» и утонула», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорный орган намерен дать оценку исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Следователи установят виновных в смерти ребенка.